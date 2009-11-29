بنیاد مسکن خراسان رضوی 70 درصد مصالح نوسازی مدارس را تامین کرد

حسین هژبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طبق مصوبه استانداری خراسان رضوی در جلسات شورای آموزش و پرورش، ادارات استان خراسان موظف به همکاری با سازمان نوسازی مدارس و احداث نمازخانه در مدارس هستند.

رئیس آموزش و پرورش استان با بیان اینکه استانداری خراسان احداث یکصد واحد نمازخانه را برای مدارس خراسان رضوی متعهد شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع ادارات استان، ساخت بیش از 600 واحد نماز خانه در مدارس را متعهد شده اند و برخی از این واحدها نیز به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: 48 درصد مدارس یعنی سه هزار و 291 آموزشگاه در خراسان رضوی دارای نمازخانه هستند که کمتر از 10 درصد آنها از فضای استاندارد آموزشی برخوردارند.

هژبری همچنین گفت: بیش از 50 درصد مدارس استان فاقد نمازخانه هستند و دانش آموزان در حیاط مدرسه، سالنهای چند منظوره و مسجد همجوار مدرسه نماز را اقامه می کنند.

وی افزود: در شهر مشهد 102ستاره ماندگار و دانش آموز برتر مسابقات کنکور و خوارزمی داریم که به زودی جشن ستارگان برای تقدیر از آنها برگزار می شود.