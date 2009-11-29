آغاز عقب نشینی ناتو و آمریکا از افغانستان در سال 2013

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ژنرال "مک کریستال" فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، اخیرا در دیدار با اعضای کنگره در کابل آنها را در جریان آخرین تحولات افغانستان قرار داده است.

"مایک کافمن" از اعضای جمهوریخواه کنگره که از اعضای همراه در این هیئت بوده است، در این باره اظهار داشت: هنگامی که از مک کریستال درباره عقب نشینی نیروها از افغانستان سوال کردیم، وی سال 2013 را به عنوان موعد آغاز عقب نشینی مطرح کرد.

در همین حال مقرر است که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه این هفته استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان را اعلام کند، راهبردی که همچنان ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.

برخی از صاحبنظران درباره اینکه در استراتژی جدید اوباما، جدول زمانی در زمینه عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان ارائه شود، شک و شبهه فراوانی دارند.

گفته می شود که اصلی ترین موضوع این استراتژی جدید، اعزام 30 هزار نیروی جدید آمریکایی به افغانستان خواهد بود، از سوی دیگر واشنگتن در نظر دارد با جلب موافقت ناتو تعداد این نیروها را به 40 هزار نفر برساند.

مواجهه با حملات طالبان و آموزش نیروهای افغانی از جمله مهم ترین دلایل افزایش نیروهای ائتلاف در افغانستان خواهد بود.