سازمان محیط زیست بر عدم عبور خط لوله گاز از جنگلهای دنا اصرار دارد

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست بسیار به موضع جنگلهای حفاظت شده دنا حساس است گفت: مطمئن باشید تا مجوز از طرف ما صادر نشود کار متوقف شده و خط لوله گاز از جنگلهای دنا عبور نخواهد کرد.

معاون رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به شنیده هایی که از اصرار پیمانکاران خط لوله گاز برای نادیده گرفتن فشارهای رسانه ای و اقدامات بازدارنده سازمان محیط زیست برای گذر خط لوله گاز از مسیر جدید در دل جنگلهای حفاظت شده دنا حکایت می کند تاکید کرد: این مسائل بیشتر شایعه است چرا که عالی ترین مقامات قضایی مثل داستان استان و حتی دادستان کل کشور خواستار عدم ادامه فعالیت شرکت گاز و پیمانکاران آن هستند.

کار متوقف است و ما شدیدا اصرار داریم این خط لوله در کنار خط لوله قبلی و از مسیر تخریبی سابق بگذرد و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم این خط لوله بقیه جنگلهای دنا را تخریب کند



محمد جواد محمدی زاده

رئیس سازمان محیط زیست همچنین تاکید کرد: کار متوقف است و ما شدیداً اصرار داریم این خط لوله در کنار خط لوله قبلی و از مسیر تخریبی سابق بگذرد و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم این خط لوله بقیه جنگلهای دنا را تخریب کند.

ارزیابی محیط زیستی کانون غیردولتی سبز فارس از میزان تخریب بلوط زار دنا نشان می دهد که میزان این تخریب با احتساب درختچه های از بین رفته بیش از 25 هزار اصله درخت بوده است.



مسئولان قضایی استان اما از شمارش تک تک درختان قطع شده در منطقه "سینه نمک" دنا خبر می دهند و تعداد درختان قطع شده را کمتر از 3 هزار و 500 اصله می دانند. اما رئیس هیئت مدیره موسسه غیردولتی کانون سبز فارس با ارائه مستنداتی تعداد درختان کهنسال قطع شده در منطقه حفاظت شده دنا را بیش از 12 هزار اصله و با اضافه کردن درختچه ها 25 هزار اصله عنوان کرد.

در این باره بهمن ایزدی کارشناس و فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر میزان درختان قطع شده در منطقه سینه نمک را 25 هکتار عنوان کرد که در مسیری 7 کیلومتری قطع شده اند.



