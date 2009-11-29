معاون جدید مدیرعامل شرکت ملی گاز منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اوجی معاون وزیر نفت با صدور حکمی روز مصطفی کشکولی را به عنوان معاون جدید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

در حکم اوجی خطاب به کشکولی آمده است: با توجه به حساسیت و اهمیت جایگاه صنعت گاز و نقش تاثیرگذار آن در رشد و توسعه اقتصاد و تامین انرژی بخشهای مختلف کشور، جنابعالی در اجرای برنامه های حوزه مدیریت عامل با هماهنگی اینجانب اقدام لازم را انجام دهید.

همچنین جواد اوجی در حکم جداگانه ای محمدرضا غروی به سمت مشاور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرده است.

پیگیری اجرای پروژه های ضروری شرکت ملی گاز ایران، اجرای مصوبه های هیئت مدیره شرکت ملی گاز، پیگیری اجرای پیشنهادات گزارشات بازرسی ، حسابرسی داخلی و سازمانهای نظارتی و تکالیف مجمع عمومی شرکتهای تابعه از مهمترین درخواستهای معاون وزیر نفت از مشاور جدید خود است.

