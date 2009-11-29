به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتابهای تصویری کودک 27 نوامبر امسال (6 آذر) در آلمان افتتاح شد.

این نمایشگاه همه ‌ساله در "موزه‌ بین‌المللی هنر کتاب‌آرایی امروز" برگزار می‌شود و زیباترین کتابهای کودک از سراسر جهان در آن به ‌نمایش گذاشته می‌شوند.

این کتابها را مسئولان برگزارکننده با مراجعه به ‌سایتهای مختلف و خبرنامه‌های نمایشگاههای بین‌المللی از میان هزاران کتاب منتشر شده در سراسر جهان انتخاب می‌کنند و سپس با ناشران تماس می‌گیرند تا یک نسخه از کتابهای برگزیده ‌شده را برای شرکت در نمایشگاه در اختیار آنان بگذارند.

در نمایشگاهی که اکنون آغاز به ‌کار کرده 36 عنوان کتاب از یک ناشر ایرانی (شباویز) هم حضور دارند.

از میان 11 عنوانی که به‌ سبب برتریهای تصویری و داستانی در سایت نمایشگاه نیز نشان داده شده‌اند 4 عنوان نخست از همین ناشر است که عبارتند از: "نوازنده‌ سرزمین خاموش" (با تصویرگری شیرین بنی‌صدر)، "سرزمین نیلوفرها" (با تصویرگری علی بوذری)، "شاهزاده خانم (با تصویرگری فرشته نجفی) و "من از تو نمی‌ترسم" (با تصویرگری لیساجمیله برجسته).

این نمایشگاه 14 فوریه برابر با 25 بهمن ماه به ‌کار خود خاتمه خواهد داد.

این نخستین حضور کتابهای ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی آلمان است.