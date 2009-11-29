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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

در آستانه عید غدیر؛

هاشمی رفسنجانی به مشهد سفر می کند/ جزئیات برنامه های سفر

هاشمی رفسنجانی به مشهد سفر می کند/ جزئیات برنامه های سفر

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس خبرگان رهبری 12 تا 14 آذر ماه به مشهد سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ‌اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق عادت سالهای اخیر خود روزهای منتهی به عید غدیر را در مشهد به سر می‌برد از 12 تا 14 در مشهد حضور خواهد یافت.

قرار است در جریان این سفر که به دعوت واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی انجام می‌گیرد بزرگترین چاپخانه قرآن کریم کشور و دارالشفای امام رضا (ع) که به همت آستان قدس رضوی ساخته و آماده بهره‌برداری شده افتتاح می‌شود.

هر چند جزئیات بیشتری از برنامه سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده اما با توجه به اقامت سه روزه هاشمی رفسنجانی در مشهد و قرار گرفتن در آستانه روز دانشجو، دیدار و گفتگوی وی با دانشجویان خراسان‌رضوی محتمل به نظر می‌رسد و انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای شمال‌شرق کشور از این موضوع استقبال کرده‌اند.

کد مطلب 991584

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