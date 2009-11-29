هاشمی رفسنجانی به مشهد سفر می کند/ جزئیات برنامه های سفر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ‌اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق عادت سالهای اخیر خود روزهای منتهی به عید غدیر را در مشهد به سر می‌برد از 12 تا 14 در مشهد حضور خواهد یافت.

قرار است در جریان این سفر که به دعوت واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی انجام می‌گیرد بزرگترین چاپخانه قرآن کریم کشور و دارالشفای امام رضا (ع) که به همت آستان قدس رضوی ساخته و آماده بهره‌برداری شده افتتاح می‌شود.

هر چند جزئیات بیشتری از برنامه سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نشده اما با توجه به اقامت سه روزه هاشمی رفسنجانی در مشهد و قرار گرفتن در آستانه روز دانشجو، دیدار و گفتگوی وی با دانشجویان خراسان‌رضوی محتمل به نظر می‌رسد و انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای شمال‌شرق کشور از این موضوع استقبال کرده‌اند.