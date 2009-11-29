روزانه چهار میلیون سفر درون شهری در مشهد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی صبح یکشنبه در همایش آشنایی با سامانه تجهیزات هوشمند در حمل و نقل و ترافیک (ITS ) با اشاره به جمعیت 2.5 میلیون نفری مشهد افزود: وجود 270 هزار خودرو در مشهد که روزانه 200 خودرو نیز به این تعداد افزوده می شود مسائل ترافیکی ویژه ای در این کلانشهر ایجاد کرده است.

امامی ایجاد مسیرهای ویژه اتوبوس، تاکسی، دوچرخه و خطوط ویژه BRT را در راستای کاهش تاخیر سفرهای روزانه شهروندان از اهداف مهم این سازمان دانست.

وی همچنین از ایجاد سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیکی خبر داد که طی آن شهروندان می توانند تمام هزینه های مربوط به پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای و هزینه های مربوط به معاینه فنی خودرو خود را به صورت هوشمند پرداخت کنند.

در این همایش همچنین مدیر حوزه مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد عمده فعالیتهای جاری در حوزه مطالعات و برنامه ریزی در این سازمان را تلاش برای بهبود عبور و مرور در شهر و مطالعه، طراحی، آموزش و نظارت در حمل و نقل و ترافیک برای جابجایی، ایمن، آسان، ارزان، سریع و سازگار با محیط زیست افراد و کالا دانست.

محسنیان با بیان اینکه اقدامات انجام شده توسط سازمان بر اساس مطالعات گسترده و جامع بوده، افزود: به عنوان نمونه می توان به مطالعات جامع حمل و نقل مشهد که از سال 73 تا 78 توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه شریف انجام شده است، اشاره کرد که در آن چالشهای شهر مشهد تا سال 1395 بررسی و راهکارهای لازم پیش بینی شده است.

وی مطالعات جامع سامانه BRT، مطالعات طراحی سامانه دوچرخه سواری و مطالعات ITS را از دیگر مطالعات در حال انجام این سازمان دانست.

در ادامه این جلسه پژومند راد، مدیریت مرکز کنترل ترافیک مشهد با بیان تاریخچه مرکز کنترل به عملکرد این مرکز اشاره کرد و از سامانه خودکار ثبت تخلفات، سیستم های هوشمند کنترل ترافیک و سامانه نظارت تصویری مستمر به عنوان بخشهای اصلی مرکز یاد کرد و بیان داشت: با استفاده از این سامانه های هوشمند و الکتریکی سعی می کنیم علاوه بر اطلاع رسانی به هنگام و صحیح به مردم، فرهنگسازی مناسبی را در حوزه کنترل ترافیک بنا کنیم.

وی در تشریح سامانه هوشمند کنترل ترافیک نیز گفت: این سامانه با کنترل هوشمند هر تقاطع بر پایه میزان ترافیک و ایجاد موج سبز برای تقاطعهای متوالی موجب کاهش زمان سفر، بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می شود.

معاون حوزه فنی و امور مشاوران این سازمان نیز به تشریح فعالیتهای این حوزه پرداخت و هماهنگی و راهبرد عملیات شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح شهر مشهد، تهیه قرارداد و هماهنگی و ارجاع پروژه های مطالعاتی به مشاوران دارای صلاحیت، طراحی و جانمایی علائم راهنمایی مسیر در معابر، طراحی و جانمایی پیش آگاهی راهنمای مسیر طرح ترافیک در معابر منتهی به محدوده طرح ترافیک، طراحی تقاطع نمونه، توسعه پارکینگهای سطح شهر، اعم از حاشیه ای و غیر حاشیه ای، شناسایی مکان محلهای مورد نیاز جهت پیش بینی تسهیلات غیر همسطح عابر پیاده شامل زیرگذر و روگذر اشاره کرد.

هادی عطارزاده افزود: رضایتمندی شهروندان و انجام هر چه بهتر طرحها از اهداف این حوزه است که در همین راستا برای انجام برخی از پروژه ها و طرح ها به شهرداری های مناطق تفویض اختیار داده شده است.