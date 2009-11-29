بهره ‌برداری از خط اتوبوس برقی ‌میدان شوش - راه آهن تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی با بیان این مطلب افزود: برای راه اندازی خط اتوبوس برقی از میدان شوش تا راه آهن نیاز به کابل های مخصوصی است که قرارداد خرید این کابل ها منعقد شده اما شرکت خارجی طرف قرارداد با مشکلاتی مواجه بوده که امیدواریم هرچه سریعتر این مشکلات رفع شود و کابل های مورد نیاز به دستمان برسد.

وی ادامه داد: زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای این طرح تکمیل شده و تا پایان سال این خط راه اندازی خواهد شد.

بیژنی تصریح کرد: در حال حاضر اتوبوس های برقی تا میدان شوش به شهروندان خدمات رسانی می کنند که با بهره برداری از این خط تا پایان سال ‌‌اتوبوس برقی تا میدان راه آهن ادامه مسیر خواهند داد.

وی اظهار داشت: در تلاشیم تا در تنظیم قراردادهای جدید برای ورود اتوبوس های دوکابین خارجی که از استانداردهای روز دنیا برخوردارند تعدادی اتوبوس دوکابین برقی نیز خریداری کنیم تا خدمات رسانی مناسبی در خطوط اتوبوس های برقی صورت گیرد و بتوانیم در این خطوط حجم جا به جایی مسافران را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسی اتوبوس های برقی یکی از بهترین انتخاب ها برای سیستم حمل ونقل عمومی تهران محسوب می شود اما توسعه این خطوط در برخی نقاط شهر به دلیل نبود بسترهای لازم و وجود معارضات متعدد امکان پذیر نیست.

بیژنی تاکید کرد: اتوبوس های برقی جز کم هزینه ترین و کم استهلاک ترین وسایل نقلیه عمومی هستند که علاوه بر دارا بودن میزان بالای برداشت مسافر، کمترین آسیب رسانی را به محیط زیست به همراه دارند.