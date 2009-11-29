اتکای مسئولان در سیاست خارجی به توانمندی بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سردار سرتیپ دوم پاسدار هاشم غیاثی صبح یکشنبه در همایش پنج هزار نفری حماسه پایدار بسیجیان نیشابور در ورزشگاه انقلاب افزود:‌ امنیت پایدار به برکت حضور همیشه در صحنه بسیج حفظ می شود.

وی خاطر نشان کرد: ‌امروز پشتوانه قدرت نرم نظام، افتخارات دانشمندان بسیجی در عرصه های مختلف به ویژه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و صنایع مختلف است.

وی گفت: بسیج محور استراتژیک نظام اسلامی در رویارویی با مشکلات در عرصه داخل و خارج کشور است.

وی افزود‌: استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی، همواره تهدیدات خود را علیه انقلاب برای جلوگیری از نفوذ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ناکامی‌های گذشته خود به کار برده‌اند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس یادآورشد: حجم تهدیدات دشمنان علیه کشور در مقطع پس از پیروزی انقلاب اسلامی به گونه‌ای بود که می توانست یک انقلاب نوپا را نابود کند اما انقلاب اسلامی به خاطر برکت وجود امام راحل و جان‌فشانی بسیجیان تثبیت شد.

وی با بیان اینکه در دهه سوم انقلاب، هویت نهضت اسلامی با پایبندی مردم تثبیت شد، خاطرنشان کرد: تمام انقلاب‌های جهان با حمایت یک ابرقدرت به وجود آمده این در حالی است که تنها انقلاب مستقل جهان با هویت اسلامی در ایران به پیروزی رسید.

وی با اظهار اینکه امام راحل با نگاه درست به آینده، بسیج را تشکیل داد، تصریح کرد: بسیج مولود انقلاب اسلامی است که باید پشت سر ولی فقیه حرکت کند.

جانشین سپاه استانی امام رضا(ع) گفت: ‌قدرت نرم نظام به حیات‌های خلوت آمریکا هم رفته است ولی باید مراقب تهدیدات دشمن باشیم و غفلت نکنیم .

غیاثی تأکید کرد: برای مرتفع کردن نگرانی مقام معظم رهبری باید به تولید علم توجه کرده و هر رده مقاومت را به یک پایگاه تولید علم تبدیل کنیم .

وی با اشاره به اینکه 90 هزار رده مقاومت بسیج در خراسان رضوی فعال هستند،‌ گفت: در بعد آمادگی دفاعی، گردان‌های امام حسین(ع)، عاشورا و الزهراء(س) و در بسیج جامعه پزشکی 300 گروه امداد و نجات فعال هستند.