همه مدارس کشور تا پایان برنامه پنجم مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در حاشیه یازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس که صبح امروزیکشنبه با حضور وزیر کشور در مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا برگزار شد با اشاره به برداشت 4 میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برای مقاوم سازی مدارس گفت: فصل جدیدی از مدرسه سازی را شروع کرده ایم که امیدواریم به زودی به اتمام برسد.

وی ادامه داد: فکر نمی کنم در هیچ کشوری به این سرعت مقاوم سازی مدارس انجام شده باشد.

حاجی بابایی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز در سال جاری 700 میلیارد تومان پیشنهاد کمک برای ساخت مدارس را داشته اند افزود: 4 هزار مدرسه در دست ساخت داریم که هر سال نیز رشد پیدا می کند و در 4 سال گذشته قسمت عمده ای از مدارس را مقاوم سازی و بازسازی کرده ایم.

مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس هم اکنون در حال برگزاری است و دانش آموزان روش مقابله با این بلایای طبیعی را فرا می گیرند.

سازمان هلال احمر نیز یکی از برگزار کنندگان این مانور است.