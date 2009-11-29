سردارحسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : دو گردان عاشورا والزهرا که پیش ازاین درحوزه های دفاعی، امنیتی و فرهنگی وارد عمل می شدند از این پس بر اساس تغییرات صورت گرفته دیگر برنامه ای در حوزه دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: از این پس گردانهای عاشورا و الزهرا تنها در حوزه امنیتی و فرهنگی وارد عمل خواهند شد که منظورازحوزه امنیتی همان مقابله با تهدیدات نرم است.

پیش از این خبرگزاری مهر خبر داده بود که گردانهای عاشورا و الزهرای نیروی مقاومت بسیج قرار است از این پس در قالب نیروهای تخصصی سازمان دهی شوند تا به هنگام بحران و تهدیدات نرم از سوی دشمنان به صورت تخصصی وارد عمل شوند ، این راهکار جدید بیشتر برای نیروهای بسیجی در وزارتخانه ها است تا در شرایط بحرانی بتوان از این نیروها برای کاهش آسیب پذیری در وزارتخانه های مربوطه استفاده کرد.

سردار همدانی در ادامه گفتگو با مهر تاکید کرد : در حوزه دفاعی طبق تصمیمات گرفته شده برخی از گردانهای عاشورا و الزهرا برای برنامه های دفاعی به نیروی زمینی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی تحویل داده شوند.

اخلالگران حوادث انتخاباتی نه بسیجی بودند نه طرفدار کاندیداها

فرمانده سپاه محمد رسوالله همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا در ایام درگیریهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری با بسیجیان متخلف همچون دیگران برخورد شده است یا خیر گفت: تعداد 12 نفر که با کاور بسیج در قالب بسیجی خود را معرفی کرده بودند دستیگر شده اند که پرونده آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

به گفته سردار همدانی این افراد بازداشت شده هیچگونه سابقه فعالیت در بسیج را ندارند، اما خود را به عنوان بسیجی معرفی کرده بودند.

وی افزود: در این ایام اگر فردی در قالب سازمان بسیج دست به تخلفی زده باشد و فرمانده وی نیز او را کنترل نکرده باشد ، هم فرمانده و هم شخص متخلف بازخواست خواهند شد.

فرمانده سپاه محمد رسوالله(ص) همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص تیراندازی های صورت گرفته در جریانات پس از انتخابات که گفته می شود برخی ازاین تیراندازیها از پایگاههای بسیج بوده است گفت: آنچه که مسلم است برخی افراد در قالب عوامل نفوذی در این خصوص دخیل بوده اند که پرونده آنها درمحاکم قضایی در حال بررسی است.

این فرمانده ارشد سپاه ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته این افراد نفوذی نه بسیجی و نه طرفدار کاندیداهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری بوده اند، بلکه همان افردای بوده اند که پرونده آنها در دادگاه انقلاب درحال بررسی است.

سردار همدانی در پایان مبارزه با تهدیدات نرم و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی را از مهمترین برنامه های آینده بسیج عنوان کرد.