برخی از مساجد گچساران با کمبود روحانی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در نشست ساماندهی مساجد گچساران افزود: این مشکل در حالیست که در دولت نهم ساخت مساجد و خانه های عالم در این شهرستان شتاب بیشتری گرفته است.

حبیبی بیان کرد: مساجد بزرگترین پایگاه های دینی و فرهنگی و روح مذهبی جامعه هستند که وجود روحانی و عالم در آنها بسیار مهم و ضروری است .

وی عنوان کرد: مسجد زمانی زنده و پویاست که روحانی داشته باشد چراکه مسجد بدون روحانی اثرگذاری لازم را ندارد .

وی از حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی استان خواست برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند .

حبیبی گفت: باید برنامه های فرهنگی و مذهبی در مناسبتهای مختلف در مساجد اجرا شود و کانونهای فرهنگی مساجد نیز باید با اطلاع رسانی به اجرای برنامه فرهنگی و مذهبی در مساجد بپردازند و جوانان را به سمت مساجد بکشانند.