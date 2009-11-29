  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

برخی از مساجد گچساران با کمبود روحانی مواجه هستند

برخی از مساجد گچساران با کمبود روحانی مواجه هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گچساران گفت: برخی از مساجد و خانه های عالم در مناطق مختلف شهرستان گچساران با کمبود روحانی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در نشست ساماندهی مساجد گچساران افزود: این مشکل در حالیست که در دولت نهم ساخت مساجد و خانه های عالم در این شهرستان شتاب بیشتری گرفته است.

حبیبی بیان کرد: مساجد بزرگترین پایگاه های دینی و فرهنگی و روح مذهبی جامعه هستند که وجود روحانی و عالم در آنها بسیار مهم و ضروری است.

وی عنوان کرد: مسجد زمانی زنده و پویاست که روحانی داشته باشد چراکه مسجد بدون روحانی اثرگذاری لازم را ندارد.

وی از حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی استان خواست برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

حبیبی گفت: باید برنامه های فرهنگی و مذهبی در مناسبتهای مختلف در مساجد اجرا شود و کانونهای فرهنگی مساجد نیز باید با اطلاع رسانی به اجرای برنامه فرهنگی و مذهبی در مساجد بپردازند و جوانان را به سمت مساجد بکشانند.

کد مطلب 991612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها