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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

محمد نزال خبر داد:

موافقت مشروط حماس با برگزاری انتخابات فلسطین

موافقت مشروط حماس با برگزاری انتخابات فلسطین

یکی از رهبران برجسته جنبش حماس از موافقت این جنبش با برگزاری انتخابات در صورت اصلاح بند مربوط به تشکیل کمیته مرکزی انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین الیوم، محمد نزال اظهار داشت: حماس آمادگی دارد تا در صورت اصلاح بند مربوط به تشکیل کمیته مرکزی انتخابات در انتخابات آتی شرکت کند و ترسی از برگزاری انتخابات ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: اگر انتخابات اکنون برگزار شود حماس رای اکثریت ملت فلسطین را به دست خواهد آورد.

نزال در ادامه نسبت به امکان برگزاری سالم و بدون تقلب انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین ابراز تردید کرد و در تشریح این موضوع به نگرانی های ایجاد شده پس از برگزاری ششمین کنفرانس سالانه جنبش فتح اشاره کرد که در آن شماری از رهبران جنبش فتح به تقلب در نتایج انتخابات برگزار شده در این کنفرانس متهم شده بودند.

کد مطلب 991613

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