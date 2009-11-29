۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

ابراهیمی به مهر خبر داد:

جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی قطعنامه شورای حکام

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی خبرداد که نخستین جلسه این کمیسیون در هفته جاری که بعد از ظهر امروز یکشنبه برگزار می شود به بررسی تصویب قطعنامه در شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران اختصاص خواهد داشت.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: این یک قطعنامه کاملاً سیاسی است و به هیچ عنوان جنبه حقوقی ندارد.

وی افزود: آمریکا، انگلیس و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند هر از چند گاهی به چنین اقداماتی علیه ما دست می زنند.

رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام در حالی صورت گرفت که این کشورها و 1+5 پیشنهاد ایران را پذیرفته بودند و حتی مشخص کرده بودند که ما از چه کشوری که فرانسه یا کشورهای دیگر بود، باید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تامین کنیم.

وی با تاکید بر سیاسی بودن قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران و عاری بودن آن از جنبه های حقوقی تاکید کرد که تصویب چنین قطعنامه هایی علیه جمهوری اسلامی ایران عزم ما را بیشتر می کند و به انسجام بیشتر ما در دنبال کردن مسئله هسته ای می انجامد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عکس العمل جمهوری اسلامی ایران به تصویب قطعنامه شورای حکام گفت: عکس العمل ما با اقتضای رفتار آژانس و سایر کشورها خواهد بود.

ابراهیمی در پایان گفت : اگر آنها با همین روند پیش بروند قطعاً برخورد ما با آنان به همین شکل خواهد بود.

