سیدنی لومت با خاطراتش به ایران می‌ آید/"نظریه های روایت" در چاپ سوم

شهبا با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه این کتاب 200 صفحه‌ای به پایان رسیده و قرار است توسط انتشارات هرمس به چاپ برسد.

این مترجم و استاد دانشگاه افزود: لومت در این کتاب خاطرات خود را از مراحل ساخت فیلمهایش به صورت مختصر شرح داده و هدفش از این کار آموزش دانشجویانی بوده که به رشته فیلمسازی وارد می‌شوند.

وی همچنین از انتشار کتاب" تصویر و ذهن"نوشته گریگورى کورى خبر داد و در باره این کتاب گفت:"تصویر و ذهن" اثری است در مورد تواناییهای ادراکی و شناختی و اولین کتابی است که در این زمینه به فارسی منتشر می شود.



شهبا در ادامه گفت: از میان ترجمه‌های من کتابهای "سینما چیست" نوشته آندره بازن و "نظریه‌های روایت" اثر والاس مارتین نیز اخیراً به چاپهای چهارم و سوم رسیده اند.