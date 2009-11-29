سیدنی لومت با خاطراتش به ایران می‌ آید/"نظریه های روایت" در چاپ سوم

شهبا با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه این کتاب 200 صفحهای به پایان رسیده و قرار است توسط انتشارات هرمس به چاپ برسد.
این مترجم و استاد دانشگاه افزود: لومت در این کتاب خاطرات خود را از مراحل ساخت فیلمهایش به صورت مختصر شرح داده و هدفش از این کار آموزش دانشجویانی بوده که به رشته فیلمسازی وارد میشوند.
وی همچنین از انتشار کتاب" تصویر و ذهن"نوشته گریگورى کورى خبر داد و در باره این کتاب گفت:"تصویر و ذهن" اثری است در مورد تواناییهای ادراکی و شناختی و اولین کتابی است که در این زمینه به فارسی منتشر می شود.
شهبا در ادامه گفت: از میان ترجمههای من کتابهای "سینما چیست" نوشته آندره بازن و "نظریههای روایت" اثر والاس مارتین نیز اخیراً به چاپهای چهارم و سوم رسیده اند.
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