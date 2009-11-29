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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

شهبا به مهر خبر داد:

سیدنی لومت با خاطراتش به ایران می‌ آید/"نظریه های روایت" در چاپ سوم

سیدنی لومت با خاطراتش به ایران می‌ آید/"نظریه های روایت" در چاپ سوم

کتاب "فیلمسازی" نوشته سیدنی لومت کارگردان آمریکایی توسط محمد شهبا به فارسی ترجمه شد.

شهبا با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه این کتاب 200 صفحه‌ای به پایان رسیده و قرار است توسط انتشارات هرمس به چاپ برسد.

این مترجم و استاد دانشگاه افزود: لومت در این کتاب خاطرات خود را از مراحل ساخت فیلمهایش به صورت مختصر شرح داده و هدفش از این کار آموزش دانشجویانی بوده که به رشته فیلمسازی وارد می‌شوند.

وی همچنین از انتشار کتاب" تصویر و ذهن"نوشته گریگورى کورى خبر داد و در باره این کتاب گفت:"تصویر و ذهن"  اثری است در مورد تواناییهای ادراکی و شناختی و اولین کتابی است که در این زمینه به فارسی منتشر می شود.

شهبا در ادامه گفت: از میان ترجمه‌های من کتابهای "سینما چیست" نوشته آندره بازن و "نظریه‌های روایت" اثر والاس  مارتین نیز اخیراً به چاپهای چهارم و سوم رسیده اند.

کد مطلب 991622

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