توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست ستاد هفته پژوهش استان، افزود: مهمترین نقطه آغازین پژوهش در استان، مراکز و محیطهای آموزشی است که به مرور زمان باید به دیگر حوزه ها نیز تعمیم داده شود.

وی با انتقاد از وضعیت پژوهش در استان، گفت: یک برنامه فراگیر و مدون برای توسعه امر تحقیق و پژوهش در استان لازم و ضروری است.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه هر دستگاه اجرایی می تواند یک تا چهار درصد از منابع اعتباری خود را برای امر پژوهش اختصاص داده و هزینه نماید، دیگر مشکل کمبود اعتباری در این رابطه وجود ندارد .

نوذری یادآور شد: برای تشویق، حمایت و افزایش انگیزه پژوهشگران در همه رشته های مختلف علمی، تقویت و توسعه مسئله پژوهش و بالا بردن سطح کمی و کیفی پژوهش از همین محل هم می توان هزینه کرد و پایان نامه های دانشجویان را نیز خریداری کرد .

استاندار افزود: دستگاههای اجرایی می توانند، پروژه های تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی خود را تعریف کنند و هر اندازه منابع اعتباری لازم داشته باشند از وزارتخانه مربوطه دریافت نمایند .

نوذری تاکید کرد: هفته پژوهش که از 21تا 27آذر ماه است، فرصتی مغتنم برای وضعیت پژوهشی استان و میزان طرحهای پژوهشی به نتیجه رسیده و یا در دست اجرا در دستگاههای اجرایی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان می باشد .