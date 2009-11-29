به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم هم اکنون توسط شهرزاد پویا در حال انجام است و این هفته صحنه باقیمانده آن با حضور روناک یونسی، میلاد کیمرام و نیلوفر شهیدی در لالهزار فیلمبرداری میشود. صداگذاری نیز به تازگی توسط علی علویان آغاز شده است.
"سینما سوخته" داستان دو شخصیت اصلی است که تنها یک صبح تا غروب فرصت دارند شاهد یک قرار 30 ساله باشند. فضای فیلم شباهتهایی به کار قبلی کارخانی یعنی "ریسمان باز" دارد. فیلم اجتماعی است و تمام فیلمبرداری آن در خیابانهای پائین شهر تهران تا مرکز انجام شده است.
اکبر معززی، کرامت رودساز، فریدالدین و امیرحسین عسگری دیگر بازیگران "سینما سوخته" هستند و عوامل تولید آن عبارتند از طراح صحنه و لباس: م. کارخانی، فیلمنامهنویس: آرش برهانی و کارخانی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، مجری طرح: امیر پوربهشتی، طراح گریم: ایمان امیدواری، آهنگساز: ستار اورکی، تهیهکننده: سعید هاشمی و عکاس: علی حمیدنژاد.
"سینما سوخته" محصول سیمافیلم است و با ساختار ویدئویی تولید و پس از اتمام مراحل فنی به نسخه 35 میلیمتری تبدیل میشود. کارخانی فیلمهای سینمایی "گناه من" و "ریسمان باز" را در کارنامه دارد که دومین اثر وی مورد توجه منتقدین قرار گرفت و در جشنوارههای متعدد به نمایش درآمد.
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