معابر جنوب تهران برای تردد سالمندان بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ولی نژاد افزود: بدین منظور در سال جاری 50 پل عرضی با صرف هزینه ای بالغ بر 25 میلیون تومان بر روی انهار سطح معابر نصب شد.

وی افزود: این پلها از جنس فلزی و به شکل زیبا طراحی و رنگ آمیزی شده و به منظور تسهیل تردد شهروندان به ویژه سالمندان، کودکان و معلولین برای عبور از پیاده رو به سواره رو و بالعکس در سطح منطقه مستقر شد.

ولی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه اندازه این پلها با توجه به عرض انهار و معابر تغییر می کند افزود: در سال گذشته 52 پل عرضی در مکانهای پرترددی همچون خیابانهای چشمه علی، تقوی نیا و فدائیان اسلام نصب شد و این برنامه در سال جاری هم ادامه دارد.