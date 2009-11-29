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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

معابر جنوب تهران برای تردد سالمندان بهسازی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 20 شهرداری تهران گفت: به منظور تسهیل تردد شهروندان به ویژه سالمندان، کودکان، معلولان و افراد کم توان جسمی معابر جنوب تهران همسطح سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ولی نژاد افزود: بدین منظور در سال جاری  50 پل عرضی با صرف هزینه ای بالغ بر 25 میلیون تومان بر روی انهار سطح معابر نصب شد.

وی افزود: این پلها از جنس فلزی و  به شکل زیبا طراحی و رنگ آمیزی شده و به منظور تسهیل تردد شهروندان به ویژه سالمندان، کودکان و معلولین برای عبور از پیاده رو به سواره رو و بالعکس در سطح منطقه مستقر شد.

ولی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه اندازه این پلها با توجه به عرض انهار و معابر تغییر می کند افزود: در سال گذشته 52 پل عرضی  در مکانهای پرترددی همچون خیابانهای چشمه علی، تقوی نیا و فدائیان اسلام  نصب شد و این برنامه در سال جاری هم ادامه دارد.

کد مطلب 991627

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