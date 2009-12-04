مسعود ساکت‌اف درباره وقفه در پخش نمایش‌های روی صحنه از شبکه چهار به خبرنگار مهر گفت: این طرح متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، حتی آقای دکتر پورحسین مدیر شبکه چهار بر ادامه این برنامه تاکید کردند، اما ضبط نمایش‌های روی صحنه کار ساده‌ای نیست و نمایش‌ها به لحاظ فرم اجرایی و محتوا باید با ضوابط سازمان صدا و سیما همخوانی داشته باشد و با گروه هم باید به توافق برسیم.

وی افزود: البته به ندرت پیش آمده که با گروه به توافق نرسیم، اما متاسفانه نمایش‌های روی صحنه به لحاظ فرم اجرایی و محتوا قابل پخش از تلویزیون نیستند. من خیلی از نمایش‌ها را دیدم، حتی به دوستان هم تاکید کردم اگر در شهرستان هم نمایشی یک اجرا هم داشته، اما قابلیت ضبط تلویزیونی را دارد، معرفی کنند، اما هنوز نتوانسته‌ایم نمایش مناسب پیدا کنیم.