به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه که به تازگی آغاز شده است ،در لوکیشن اصلی که باغ و عمارتی بزرگ در خیابان فرشته است ادامه دارد، خاطره حاتمی به تازگی جلوی دوربین این مجموعه تلویزیونی قرار گرفته است.
این مجموعه تلویزیونی به تهیهکنندگی الهام ابراهیمی و حسین عرفاننژاد و بر مبنای فیلمنامه امیرعباس پیام در 40 قسمت 35 دقیقهای ساخته میشود و داستان خانوادهای است که در یک عمارت قدیمی زندگی میکنند و هربار با ماجرایی روبرو میشوند.
در مجموعه "باغ شیشهای" که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود فرهاد آئیش مشاور کارگردان است و فرامرز قریبیان، مهتاج نجومی، هومن برقنورد، محسن حسینی، نعیمه نظامدوست، شهرام قائدی و یوسف تیموری بازی میکنند.
مهدی مظلومی مجموعههای "بدون شرح"، "بانکیها"، "کمربندها را ببندیم" و... را کارگردانی کرده است.
نظر شما