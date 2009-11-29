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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

بازی حاتمی در "باغ شیشه‌ای" آغاز شد

بازی حاتمی در "باغ شیشه‌ای" آغاز شد

بازی خاطره حاتمی در مجموعه تلویزیونی "باغ شیشه‌ای" به کارگردانی مهدی مظلومی شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه که به تازگی آغاز شده است ،در لوکیشن اصلی که باغ و عمارتی بزرگ در خیابان فرشته است ادامه دارد، خاطره حاتمی به تازگی جلوی دوربین این مجموعه تلویزیونی قرار گرفته است.

این مجموعه تلویزیونی به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و حسین عرفان‌نژاد و بر مبنای فیلمنامه امیرعباس پیام در 40 قسمت 35 دقیقه‌ای ساخته می‌شود و داستان خانواده‌ای است که در یک عمارت قدیمی زندگی می‌کنند و هربار با ماجرایی روبرو می‌شوند.

در مجموعه "باغ شیشه‌ای" که به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود فرهاد آئیش مشاور کارگردان است و فرامرز قریبیان، مهتاج نجومی، هومن برق‌نورد، محسن حسینی، نعیمه نظام‌دوست، شهرام قائدی و یوسف تیموری بازی می‌کنند.

مهدی مظلومی مجموعه‌های "بدون شرح"، "بانکی‌ها"، "کمربندها را ببندیم" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 991635

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