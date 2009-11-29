جزئیات مهمان شدن و انتقالی دانشجویان علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کشتکار افزود: جهت انتقال و مهمان شدن فرم تکمیل شده دانشجو به شورای آموزشی مرکز مبداء تا 10 آذرماه باید ارائه شود و بررسی در شورای آموزشی مرکز مبداء و اعلام نتیجه تا 17 آذرماه انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین ارایه فرم تایید شده مرکز مبداء به شورای آموزشی مرکز مقصد تا 25 آذرماه و بررسی در شورای آموزشی مرکز مقصد و اعلام نتیجه تا 8 دی ماه انجام شده و مراحل امور اداری و آموزشی نیز تا زمان پایان ثبت نام به پایان خواهد رسید.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص زمان انتقال به تهران دوره های ترمی تاکید کرد: ارایه فرم تکمیل شده دانشجو به مرکز مبداء تا 17 آذرماه و بررسی در مرکز مبداء و اعلام نتیجه تا 25 آذرماه انجام می شود.

وی افزود: ارائه فرم تکمیل شده مرکز مبداء به مرکز مقصد تا 2 دی ماه، بررسی در مرکز مقصد و اعلام نتیجه تا 8 دی ماه و جمع آوری و ارسال فرم ها توسط مرکز آموزشی مقصد به دبیرخانه شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری تا 16 دی ماه به پایان خواهد رسید.

کشتکار گفت: اعلام نتایج توسط شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه تا 14 بهمن ماه و انجام امور اداری و آموزشی تا پایان زمان ثبت نام انجام می شود.

وی افزود: تقاضای تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان هر سال قابل بررسی است و زمان بندی مربوطه در موعد مقرر اعلام می شود.