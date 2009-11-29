مصوبه جدید برای برداشت از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با استفاده از تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی معادل مبلغ200میلیون دلار برای گشایش اعتبارات اسنادی ارزی به منظور خرید تجهیزات و ماشینآلات سنگین تولید داخل مورد نیاز پیمانکاران طرحهای عمرانی دولتی به نفع سازندگان داخلی تجهیزات و ماشینآلات سنگین راهسازی و معادن موافقت کرد.
مبلغ 200میلیون دلار یادشده به صورت ارزی در خصوص خریدهای خارجی قطعات و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت تجهیزات و ماشینآلات سنگین راهسازی و معادن گشایش اعتبار خواهد شد. در ضمن بانک یا بانکهای عامل توسط بانک مرکزی تعیین میشود که بانک عامل پس از معرفی متقاضیان (پیمانکاران) توسط وزارت راه و ترابری نسبت به گشایش اعتبار اسنادی به درخواست متقاضیان و به نفع سازندگان و تولیدکنندگان داخلی در قبال ارائه اسناد لازم از جمله پیشفاکتور اقدام مینماید. (سازندگان داخلی به واحدهای تولیدی اطلاق میشود که دارای پروانه ساخت یا بهرهبرداری از وزارت صنایع ومعادن باشند.)
وزارت راه و ترابری موظف است در معرفینامه ارسالی به صراحت، توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه معرفی شده را تایید کند. همچنین مقرر شد که سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بر اساس برنامه زمانبندی پیشنهادشده توسط وزارت راه و ترابری، پس از انجام مذاکرات و توافقات نسبت به تولید و تامین نیازهای زیربخشهای تخصصی حمل و نقل، پیشبینی و اقدام لازم را به عمل آورند.
بر اساس این مصوبه، مجموع دوره تامین مالی طرحها حداکثر 5سال شامل حداکثر یک سال دوره استفاده از تسهیلات و حداکثر 4سال دوره بازپرداخت تسهیلات تعیین شده است. بانک عامل باید گزارش میزان تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را به تفکیک در دورههای 4ماهه به وزارت راه و ترابری، وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ارائه نماید. در اجرای این مصوبه، رعایت مجموعه قوانین ارزی و سایر دستورالعملها و مصوبات مربوط به استفاده از حساب ذخیره ارزی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزامی است.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی باید از طریق بانکهای عامل بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت کند. این مصوبه در تاریخ 27 آبان 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
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