بهترین راه ایجاد اشتغال در لرستان مهار آبها است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی شبکه آبیاری سد کمندان اظهار داشت: بهترین راه برای ایجاد اشتغال در این استان مهار آب، سد سازی، رشد و توسعه کشاورزی و صنایع وابسته است.

وی با اشاره به پتانسیلهای موجود در زمینه شرایط آب و هوایی مطلوب، آب تولیدی فراوان و زمین مناسب، خاطر نشان کرد: با توجه به این امکانات در استان باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار در استان حرکت کرد.

استاندار لرستان با بیان اینکه مطالعه یک سد بیش از هشت سال طول می کشد، بیان داشت: دوره اجرایی سد به تناسب سرمایه و اعتباری که سیستم می تواند تامین کند چندین سال طول خواهد کشید.

صابری با اشاره به مزایای ایجاد سد در استان، عنوان کرد: تامین آب آشامیدنی، جلوگیری از فرسایش خاک و طغیان رودخانه، ذخیره سازی آب، بهینه سازی کشاورزی و ایجاد اشتغال از مزایای ساخت سد می باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به تاریخ سد سازی در کشور استان لرستان در این بخش از سهم کمی برخوردار بوده است، بیان داشت: با اجرای سدهای موجود در استان شرایط جبران خوبی در این بخش به وجود آمده است.

استاندار لرستان یادآور شد: در حال حاضر ساخت همه سد های موجود در استان بعد از مطالعه شروع شده و ساخت شبکه های آبیاری این سدها نیز همزمان شروع شده است.

صابری یادآورشد: ساخت سد های موجود در استان موجب ایجاد اشتغال، صنایع تبدیلی و در نهایت ارزش افزوده در استان خواهد شد.

به گزارش مهر، سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 63 درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون در استان خوزستان جمع می شود.

این در حالی است که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 66 درصد از سیمره تخلیه می شود و 33 درصد باقی مانده از حوزه کشکان خارج می شود.

عدم مهار آبها در استان لرستان موجب چالش جدی در حوزه صنعت، کشاورزی و آب شرب در یکی از پر آب ترین استانهای کشور است که در این راستا مطالعات و اجرایی شدن چندین سد در دستور کار قرار گرفته است که امید می رود به زودی با بهره برداری از این سدها بخشی از مشکلات این استان مرتفع شود.