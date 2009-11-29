"نیش زنبور" در سه روز 115 میلیون تومان فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، فروش "نیش زنبور" پس از 18 روز به 385 میلیون رسیده و در شهرستانها با 30 سالن با استقبال خوب تماشاگران روبرو شده است. رضا کیانیان، رضا عطاران، مریلا زارعی، رضا داودنژاد، الیزابت امینی، ژاله صامتی، پوراندخت مهیمن، بیتا سحرخیز، فاطمه شکری، ملکه رنجبر، کامران فیوضات، شاپور کلهر و... بازیگران فیلم هستند.
"نیش و زنبور" بر اساس فیلمنامه سروش صحت ساخته شده و داستان دو دوست کلاهبردار است که در یک رکبزنی حرفهای مقابل هم قرار میگیرند. عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، عکاس: محمد فوقانی، سرمایهگذار: محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و روحالله بهمنی، محصول: آفتابنگاران.
نظر شما