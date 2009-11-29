مانور ایمنی و زلزله در 2800 مدرسه گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این مانور یکروزه که صبح و عصر در مدارس گلستان در حال برپایی است، دانش آموزان با شیوه های مناسب پناه گیری در زمان وقوع زلزله و خرج و مناسب آشنا می شوند.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری گلستان در حاشیه این مانور گفت: استان گلستان با حوادث مختلفی روبرو است و به همین دلیل افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث دارای اهمیت بوده و از اینرو مانور سراسری ایمنی و زلزله به جهت دربرگیری جمع زیادی از نمایندگان خانواده ها در مدارس درحال برگزاری است.

رسول حسام بیان داشت: این مانور در کلیه مدارس استان به اجرا در می آید و مهمترین هدف آن آموزش پناه گیری و خروج اضطراری در مواقع بروز زلزله به دانش آموزان است.

وی اظهار داشت: این استان سال گذشته در برگزاری مانور زلزله رتبه اول کشور را کسب کرده است.

حسام از برگزاری مانور ایمنی در سطح ادارات استان در دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: این مانور در سطح ادارت کل، ادارت تابعه شهرستانی و یک شهر کوچک استان به صورت استانی برگزار می شود.

گلستان 301 هزار دانش آموز دارد.