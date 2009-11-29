عملیات اجرایی شبکه آبیاری سد کمندان لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجری طرح ساخت سد کمندان استان لرستان صبح یکشنبه در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: اعتبار مصوب در سال جاری برای ساخت این شبکه آبیاری 36 میلیارد ریال است.

مهدی زندیان با بیان اینکه مدت زمان پیش بینی شده برای ساخت این شبکه آبیاری 36 ماه است، خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این شبکه بالغ بر 300 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه سطح شبکه آبیاری در دشت ازنا برای فاز اول چهار هزار و 512 هکتار است، بیان داشت: از این میزان آبیاری بیش از دو هزار و 800 هکتار از اراضی دشت ازنا بهبود خواهند یافت.

مجری طرح سد کمندان استان لرستان یادآور شد: همچنین در قالب این شبکه آبیاری بیش از هزار و 700 هکتار از اراضی دشت ازنا توسعه خواهند یافت.

زندیان با بیان اینکه طول خط لوله شبکه آبیاری دشت ازنا بیش از 67 کیلومتر است، عنوان کرد: همچنین حداکثر دبی آب در لوله های اصلی شبکه پنج متر مکعب بر ثانیه است.

مجری طرح سد کمندان استان لرستان با بیان اینکه فاز دوم این شبکه آبیاری در دشت چاپلق خواهد بود، عنوان کرد: بیش از دو هزار و 160هکتار از این دشت در حال طراحی و مطالعه به منظور اجرای شبکه آبیاری و زهکشی است.