احتمال برگزاری کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است مراسم پایانی این کنگره نیمه اول دیماه در شیراز برگزار شود اما به دلیل توافق نیافتن مسئولان بنیاد و استانداری فارس، این زمان به اواسط اسفندماه موکول شده است. اما به نظر می رسد برپایی کنگره در این تاریخ نیز مقدور نباشد و عملاً این رویداد فرهنگی درسال آینده به انجام برسد.

از سوی دیگر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس معاون جدید ادبیات خود را هنوز نشناخته است. حسین نصرالله زنجانی معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دو ماه پیش و بعد از برگزاری جشنواره ربع قرن کتاب دفاع مقدس، مسئولیتش را در این جشنواره (به عنوان دبیر اجرایی) و در این بنیاد (به عنوان مسئول بخش ادبیات) تحویل داد.

پیش از این قرار بود جایگزین زنجانی در بخش ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع‌مقدس‌ به زودی معرفی شود اما گویا سردار میرفیصل باقرزاده رئیس این بنیاد، مشغول بررسی در بین چند گزینه پیشنهادی برای جایگزینی زنجانی است.

همچنین چندی پیش هم زمان برپایی کنگره شعر دفاع مقدس در 14 استان کشور به دلیل آنچه "تراکم و انباشت کارهای مربوط به داوریهای نهایی" نامدیه شد، تغییر کرد.

با این حال قرار است دبیرخانه کنگره از اول دی‌ماه کار جمع آوری آثار برگزیده استانی را آغاز کند و داوری آثار هم از 20 دیماه آغاز می‌شود که این کار دست کم یکماه به طول می‌انجامد و احتمالاً تا 20 بهمن‌ماه به درازا بینجامد.

هجدهمین دوره این کنگره سراسری از هفته دفاع مقدس (31 شهریور) در 34 شهر شامل 30 مرکز استان به همراه چهار شهر اقماری استان تهران (دماوند، کرج، شهریار و ورامین) آغاز شده است.

جواد محقق دبیر علمی هجدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و رئیس اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان فارس دبیر اجرایی آن است. قرار است برگزیدگان استانی کنگره سراسری دفاع مقدس به دبیرخانه مرکزی مرکزی کنگره، معرفی شوند تا در روزهای برگزاری کنگره سراسری در دو ماه پایانی امسال در شیراز مورد تقدیر قرار گیرند.