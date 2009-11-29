قانون مطبوعات اصلاح شد / خبرگزاری و نشریه الکترونیکی تعریف شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده 101 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن اعاده شده از شورای نگهبان از دستور کار قرار گرفت و اصلاح شد.

براساس ماده الحاقی به این قانون، نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل مصاحبه، گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می کند.

بر اساس این مصوبه خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش، استتار خبر، تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در محیط دیجیتال و غیر آن فعالیت می کند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماده به پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

لاریجانی هنگام رای گیری این مصوبه با اشاره به ریاست حداد عادل در فرهنگستان ادب فارسی گفت: تعجب می کنیم آقای حداد عادل تاکنون واژه جایگزینی برای کلمه دیجیتال پیدا نکرده اند.

لاریجانی واژه رقومی را برای جایگزینی پیشنهاد کرد.