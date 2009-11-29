  1. سیاست
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

با رای مجلس:

قانون مطبوعات اصلاح شد / خبرگزاری و نشریه الکترونیکی تعریف شدند

قانون مطبوعات اصلاح شد / خبرگزاری و نشریه الکترونیکی تعریف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده 101 قانون مطبوعات مصوب 1364 را تصویب و براین اساس "خبرگزاریهای داخلی"و "نشریه الکترونیکی" را تعریف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر از جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده 101 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن اعاده شده از شورای نگهبان از دستور کار قرار گرفت و اصلاح شد.

براساس ماده الحاقی به این قانون، نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل مصاحبه، گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می کند.

بر اساس این مصوبه خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش، استتار خبر، تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در محیط دیجیتال و غیر آن فعالیت می کند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماده به پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

لاریجانی هنگام رای گیری این مصوبه با اشاره به ریاست حداد عادل در فرهنگستان ادب فارسی گفت: تعجب می کنیم آقای حداد عادل تاکنون واژه جایگزینی برای کلمه دیجیتال پیدا نکرده اند.

لاریجانی واژه رقومی را برای جایگزینی پیشنهاد کرد.

کد مطلب 991651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها