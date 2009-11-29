کسب مهارتهای جدید از راههای کاهش استرس در افراد است

سیما فردوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افرادی که با مشکل استرس درگیر هستتند باید به سمت کسب مهارتهای جدید گام بردارند زیرا این امر به آنها اعتماد به نفس می دهد.

وی ادامه داد: اعتماد به نفس باعث می شود انسانها توانایی های خود را بیش از قبل جدی بگیرند که این مسئله باعث می شود میزان استرس تا حد بسیار زیادی کاهش یابد.

این کارشناس عنوان کرد: برخی از افراد تصور می کنند تنها در یک زمینه استعداد دارند و به همین دلیل تنها به شکوفایی استعداد خود در همان زمینه می پردازند در حالیکه انیگونه نیست و در بسیاری از موارد، افراد در چندین زمینه استعداد دارند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: وقتی ما توانایی های خود را باور داشته باشیم و برای به فعلیت درآمدن آنها تلاش کنیم، میزان استرس در زندگی ما تا حد بسیار محسوسی پایین می آید زیرا باور کردن قابلیتها دیگر جای زیادی برای باقی ماندن استرس در افراد نمی گذارد.

بهره گیری از توانایی ها فرصتی برای استرس باقی نمی گذارد

فردوسی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: اگر آدمها از همه توانایی های خود بهره بگیرند و بخش عمده ای از ساعات فعالیت خود را در این جهت بگذرانند، دیگر فرصتی برای به وجود آمدن یک استرس جدید باقی نمی ماند و بخش قابل توجهی از استرسهای قدیمی نیز کم کم از بین می روند.

وی یادآور شد: در زمینه راههای کاهش استرس کتابهای زیادی وجود دارد که توصیه می شود افراد این کتابها را مطالعه کنند و فرصت ایجاد استرسهای جدید را در زندگی خود از بین ببرند.