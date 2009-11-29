هر 200 بازی یکبار این اشتباه تکرار می شود / بازیکنان هم اشتباه داشتند

خداداد افشاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: قضاوت دیدار استقلال - پیکان تا پیش از آنکه توپ به اوت برود و گل پیکان به ثمر برسد، آسان بود و روال عادی خود را طی می کرد اما بعد از وقوع این اتفاق روند بازی به گونه‌ای شد که کار قضاوت برای ما وحشتناک شده بود. تا پایان نیمه اول بازی به همین صورت دنبال شد اما در آغاز نیمه دوم بازی به شرایط عادی بازگشت.

وی با اشاره به اینکه تیم داوری مسابقه استقلال - پیکان روز سختی را پشت سر گذاشته‌اند، افزود: من فیلم بازی را صبح امروز مجددا تماشا کردم و متوجه شدم پیش از به ثمر رسیدن گل دوم پیکان توپ از خط گذشته و اوت شده بود. در این صحنه وظیفه من نبود که اعلام اوت کنم و حتی به کمک داورم نگاه کردم اما او هم پرچم نزد و به همین خاطر ترجیح دادم رای به ادامه بازی دهم چرا که برای من محرز نشده بود که توپ از خط گذشته است.

داور دیدار استقلال - پیکان با تاکید بر اینکه قضاوت در این صحنه برای داور که 30 متر با خط زمین فاصله داشته، دشوار است، افزود: گرچه در این صحنه باید کمک داور اعلام اوت می کرد اما ما یک تیم داوری هستیم و نباید فقط او را مقصر بدانیم. در این صحنه دو بازیکن استقلال و پیکان برای گرفتن توپ تکل رفته و روی خط حائل شده بودند، به شکلی که جلوی دید کمک داور را گرفته بودند.

افشاریان ادامه داد: شاید در هر 200 بازی یک بار چنین اتفاقی رقم بخورد و نه داور و کمک داور خروج توپ از خط زمین را نبینند. متاسفانه این اتفاق در بازی استقلال - پیکان رقم خورد و تیم پیکان یک گل نادرست را به ثمر رساند.

وی در خصوص اعتراض بازیکنان استقلال به خطای هند مدافع پیکان در دقایق پایانی دیدار این دو تیم گفت: این خطاها تعریف شده است و از هر کارشناسی در مورد این صحنه سئوال کنید، خواهد گفت که بازیکن پیکان مرتکب خطای پنالتی نشده است. البته من در آن صحنه می توانستم با اعلام پنالتی به سود استقلال، اشتباه نیمه اول را جبران کرده و خود را نجات دهم اما این کار را نکردم، چرا که نمی توانم اشتباه را با اشتباه جبران کنم.

این داور بین المللی و باتجربه فوتبال ایران خاطرنشان کرد: من آن صحنه را هند ندیدم و شاید اگر هزار بار دیگر چنین اتفاقی در محوطه جریمه پیکان رقم می خورد اعلام پنالتی نمی کردم. حتی اگر فشار بیشتر از این هم بود به اشتباه در سوت خود نمی دمیدم تا تماشاگران و هواداران تیم استقلال را راضی کنم. من اصلا چنین کارهایی را بلد نیستم.

اعتراض مربیان و بازیکنان استقلال به افشاریان و کمکهایش

افشاریان در پاسخ به مسعود عنایت که گفته است: "دور بودن افشاریان از صحنه در اعلام درستی گل دوم پیکان بی تاثیر نبود."، خاطر نشان کرد: آقای عنایت درست می گوید. من باید این صحنه را از نزدیک می دیدم. من به عنوان داور تنها در صورتی می توانستم خروج توپ از زمین مسابقه را تشخیص دهم که روی خط ایستاده بودم. آیا من در آن صحنه می توانستم روی خط باشم؟

داور دیدار استقلال - پیکان قزوین، در ادامه اظهار داشت: در این دیدار استقلال صاحب موقعیت‌های زیادی شد که نتوانست از آن بهره لازم را برد و از سوی دیگر مدافعان این تیم مرتکب اشتباهاتی شدند و به حریف فرصت گلزنی داد. در این بین ما (تیم داوری) هم اشتباهاتی داشتیم. همه اینها دست به دست هم داد تا نتیجه بازی به سود پیکان رقم بخورد. با این وجود در پایان مسابقه بازهم اشتباهات داوری عامل شکست استقلال عنوان شد چرا که داوری از دیوار داوران کوتاه تر پیدا نمی کنند.

وی در مورد برخورد پژمان منتظری با بازیکن پیکان در دقایق پایان دیدار روز شنبه که برخی کارشناسان اعتقاد دارند باید با جریمه شخصی تنبیه می شد، گفت: من آن صحنه را از نزدیک دیدم. در آن شرایط تنش مسابقه بالا بود و باید بازی را کنترل می کردم. به عقیده من منتظری تعمدی برای برخورد با بازیکن پیکان نداشت و فقط می خواست بازی را زودتر شروع کند.