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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

در سال جاری؛

ورزشکاران لرستانی 241 مدال انفرادی کسب کردند

ورزشکاران لرستانی 241 مدال انفرادی کسب کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان از کسب 241 مدال انفرادی توسط ورزشکاران این استان در سال جاری خبر داد.

میرزا حسین سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ورزشکاران لرستانی امسال در رقابتهای مختلف ورزشی قهرمانی کشور 241 مدال انفرادی و 41 عنوان تیمی برای استان کسب کردند.

وی بیان کرد: ورزشکاران لرستان ضمن کسب این عناوین در رقابتهای کشوری، در مسابقات آسیایی، جهانی و بین المللی نیز موفق به کسب 25 عنوان شدند که این نشان از عملکرد بسیار خوب آنان در سال جاری دارد.

مدیرکل سازمان تربیت بدنی استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان امسال در رقابتهای لیگ برتر کشور 15 تیم و در لیگ یک 12 نماینده دارد، افزود: با توجه به پتانسیل بالای ورزشکاران لرستانی انتظار می رود مسئولان ارشد استان برای حمایت از تیمهای ورزشی در رقابتهای کشوری اقدامات بیشتری انجام دهند.

سالروند همچنین به پایین بودن سرانه ورزشی در استان اشاره کرد و گفت: سرانه ورزشی در لرستان 36 سانتیمتر است که فقط 25 درصد آن در اختیار تربیت بدنی قرار دارد و بقیه در اختیار ادارت دولتی استان است.

کد مطلب 991661

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