سیدحسین وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: زمان برگزاری این جشنواره دهه سوم آذرماه سال جاری است و پیش بینی می شود جشنواره یادشده با استقبال علاقمندان مواجه شود.

وی ادامه داد: در این زمینه، پژوهشهای برتر در زمینه کودک و نوجوان ارائه و معرفی می شود که این امر تاثیر فراوانی بر ارتقای کیفی پژوهشهای یادشده دارد.

این مسئول بیان کرد: ممکن است بسیاری از افراد در زمینه کودک و نوجوان پژوهش انجام داده باشند اما کسی از این پژوهشها مطلع نباشد در حالیکه با برگزاری جشنواره هایی از نوع جشنواره یادشده شرایطی فراهم می شود که همه دست اندرکاران با تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته از سوی دیگران آشنا شوند و از نتایج این پژوهشها بهره بگیرند.

وزیری عنوان کرد: ایجاد پژوهشکده کودک می تواند مکمل خوبی برای جشنواره پژوهشهای برتر در زمینه کودک و نوجوان باشد و هر دو در کنار سهم قابل توجهی را در ارتقای فرهنگ پژوهش در کشور به عهده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ و مکان دقیق جشنواره یادشده می توانند به دفتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه یا با آن تماس بگیرند.

این مسئول یادآور شد: همچنین لازم است علاقمندان در اسرع وقت از آخرین مهلت ارسال آثار خود به این جشنواره مطلع شوند تا هیچ اثری از جشنواره جا نماند.