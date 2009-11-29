220 کیلومتر از راه های روستایی لرستان آسفالت شد

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری 220 کیلومتر از راه های روستایی استان لرستان با صرف اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال آسفالت شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت همچنین عملیات راهشکافی به طول 67 کیلومتر و عملیات بهسازی در طول 141 کیلومتر از راه های روستایی استان انجام شده که در این راستا اعتباری بالغ بر 74 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در جهت بهسازی و آسفالت راه های روستایی استان صورت گرفته است به طوریکه شاخص میانگین راه های روستایی آسفالته در استان به بیش از 70 درصد رسیده است.

رضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد 140 پروژه بهسازی، آسفالت و احداث در طول 451 کیلومتر از راه های روستایی استان در دست اجراست که پیشرفت میانگین این طرحها در حدود 78 درصد است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 82 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار و 98 درصد از روستاهای بالای 100 خانوار استان در حال حاضر از راه های روستایی آسفالته برخوردار هستند.

مدیرکل اداره راه و ترابری استان لرستان بیان داشت: در سال جاری کار آسفالت تمامی راه های ارتباطی روستاهای بالای 20 خانوار حوزه استحفاظی شهرستان بروجرد به اتمام رسیده و اهالی این روستاها از نعمت راه آسفالته برخوردار شده اند.