روزانه 90 تن شیر از شهر بابک خارج می شود/لزوم احداث کارخانه لبنیات

اصغر منگلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شه ربابک به دلیل شرایط خاص منطقه به عنوان قطب اصلی دامپروری و تولید شیر استان کرمان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: روزانه 120 تن شیر در این شهرستان تولید می شود که از این میزان 30 تن در کارخانه لبنیات شهربابک فرآوری می شود و 90 تن شیر نیز توسط مردم از شهرستان خارج و به دیگر نقاط استان منتقل می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهربابک خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات دامپروران این منطقه بروز خشکسالی های متوالی در این شهرستان است و به همین دلیل دامپروران شهربابک بیشتر به پرورش دامهای سنگین گرایش پیدا کرده اند.

منگلی عنوان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 50 هزار راس دام سبک و 25 هزار راس دام سنگین و دو هزار و 500 نفر شتر در این شهرستان نگهداری می شود.

وی همچنین از احداث مجتمع شماره دو گاو شیری شهربابک خبرداد و گفت: این مجتمع آماده واگذاری به متقاضیان است، و می تواند برای 20 نفر اشتغالزایی کند.

منگلی افزود: این پروژه از محل اعتبارت دور اول سفر هیئت دولت در کرمان احداث شده است و زیر ساختهای این واحد از جمله قرنطینه و امکانات آب و برق آماده واگذاری است، این مجتمع ظرفیت پرورش سه هزار راس دام دارد که شامل دو واحد دامی می شود.

وی بیان داشت: ساخت این مجتمع در حاشیه شهربابک از بروز آلودگیهای دامی جلوگیری می کند و این مسئله یکی از مزایای این مجتمع است.

رئیس جهاد کشاورزی شهربابک گفت: برای تکمیل از مجتمع تاکنون شش میلیارد ریال هزینه شده است که موجب افزایش 70 تنی تولید شیر و پانصد تنی تولید گوشت در این شهرستان خواهد شد.