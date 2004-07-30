ناصر صالح دستيار محمد تقوي در تيم فوتبال سايپا

به گزارش خبرنگار "مهر" محمد تقوي سرمربي تيم فوتبال سايپا تهران به مهرداد هاشمي مديرعامل اين باشگاه پيشنهاد داد ناصر صالح را به عنوان دستيار فصل آينده او به خدمت بگيرد. به همين منظورهفته گذشته جلسه ايي بين صالح و مهرداد هاشمي برگزار شد كه طرفين به توافق نسبي دست يافتند و قراراست طي روزهاي آينده مذاكرات نهايي را انجام دهند. سايپايي ها علاوه بردستياري مجتبي تقوي پست مشاورفني و مديرتيم هاي پايه را نيزبه ناصر صالح پيشنهاد كرده اند.

ازسوي ديگر مهندس علي افشارزاده رئيس سازمان ورزش كيش نيزازناصرصالح دعوت كرده تا به عنوان سرمربي تيم فوتبال منطقه آزاد كيش و مدير تيم هاي فوتبال و فوتسال اين جزيره مشغول به كار شود. مربي سابق تيم ملي اميد كشورمان در سفري كه هفته گذشته به كيش داشت با مهندس افشارزاده به مذاكره پرداخت و قرار است پس از بررسي شرايط موجود جواب نهايي را به وي اعلام كند.

ناصر صالح مربي سابق تيم ملي اميد كشورمان و مدرس رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا درايران است كه پيشنهاداتي را از تيم هاي ليگ دسته اولي نيز دريافت كرده است.