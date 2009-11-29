"محاکمه در خیابان" به مرز 300 میلون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فروش این فیلم که در 26 سالن روی پرده است در روزهای پنجم،، ششم، هفتم آذرماه به 75 میلیون رسید و همچنان اکران آن با استقبال خوبی روبرو است.

"محاکمه در خیابان" ماجرای پسر جوانی است که روز عروسی‌اش از دوستی می‌شنود عروس قبل از او با مردی متاهل آشنا بوده است. جوان سه ساعت وقت دارد در شهر پر از خودرو بگردد و در تهران بزرگ، مرد را پیدا کند تا مطمئن شود...

محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، حامد بهداد، پولاد کیمیایی، حمید‌رضا افشار، شبنم درویش، شقایق فراهانی، نگار فروزنده، محمد مؤید، اکبر معززی و علی‌اصغر طبسی بازیگران بیست و هفتمین فیلم بلند سینمایی کیمیایی هستند.