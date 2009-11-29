تبلیغات بازرگانی باید بومی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه صنعت تبلیغات گلستان در گرگان در گفتگو با خبرنگاران، برگزاری نمایشگاه ها در چند فصل ، ازدیاد سطح آموزش با حضور اساتید برجسته کشور، ارتقاء سطح آگاهی و رساندن پیام به جامعه در زمینه های فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و بازرگانی را از اهداف این دوره برشمرد گفت: اگر شیوه های دقیق و درست تبلیغات در جامعه به درستی صورت نپذیرد دچار چالشهای جدی در جامعه خواهیم شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، مسئله اخلاق در شیوه تبلیغات تجاری را از اصول اصلی تبلیغات دانست و افزود: در نظر گرفتن نقش آگاهی‌دهنده، پذیرش استاندارد کالاهایی که قصد تبلیغ آن را داریم، عدم تخریب رقبا و محصولات رقیب و گره ‌زدنها یا نسبت‌دادن چیزهایی به چیزهایی دیگر را از اصولی دانست که در صنعت تبلیغات هیچگونه خدشه ای وارد نمی کند.

منتظری خاطرنشان کرد: بهترین راه هزینه کردن برای بازاریابها، سرمایه‌گزاری مستقیم روی افرادی است که بیش از بقیه احتمال می‌رود جذب تولیدات آنها شود، متاسفانه تلاش برای نشانه‌گرفتن مشتریانی با بیش‌ترین احتمال خرید چندان آسان نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در بازاریابی صنعتی، خصوصیات و ویژگیهای محصول خیلی مهم و حیاتی است و عرضه کنندگانی که خصوصیات مورد نظر مشتریان را تامین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: صداقت و اعتماد آفرینی دو عنصر موفقیت آمیز در کانونهای آگهی و تبلیغات است و اگر ما به کرامتها، ارزشها و هنجارهای جامعه توجه نداشته باشیم ضریب اعتماد را نمی توانیم در جامعه کسب نمائیم و این برای جامعه خطری جدی خواهد داشت.

سومین نمایشگاه صنعت تبلیغات از هشتم آذرماه در تالار فخرادلین اسعدی گرگانی گشایش یافت.