به گزارش خبرنگار مهر، اکران این فیلم با 10 سینما از 29 آبان‌ماه آغاز شده و تا کنون به مرز هفت میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. "پنالتی" ساخته انسیه شاه حسینی نیز با 10 سینما در تهران سه میلیون فروش داشته است. پخش این دو فیلم برعهده فیلمیران است.

خلاصه داستان "پنالتی" آمده است: چند جوان آبادانی عشق فوتبال مسابقه‌ای با تیم صنعت نفت آبادان ترتیب می‌دهند که نتیجه آن نه تنها برای آنها، که برای بستگانشان حکم تعیین سرنوشت را دارد. قاسم زارع، رضا نوری، صادق هاتفی، محمد جمالپور، محمد عفراوی، رسول بهارانگیز و... از بازیگران این فیلم هستند.

"ماه‌وش" داستان زنی به نام مهوش است که ستاره سینمای قبل انقلاب بوده و پس از سال‌ها دوری از کشور به ایران بازمی‌گردد. نسرین مقانلو، هوشنگ توکلی، محمدرضا داود‌نژاد، مجید مشیری، محبوبه بیات، آرزو افشار و آزاده ریاضی در فیلم بازی کرده‌اند.