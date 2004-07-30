اسامي آثار راه يافته به جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" هيات داوران اين جشنواره متشكل از دكتر فردوس حاجيان، سيد كاظم علوي و حميد صنيعي پور علاه براين اسامي برگزيدگان خود را در كنار بيانيه اعضا اعلام كرد . در بخشي ازاين بيانيه آمده‌است :

اگر هنر را زبان همدلي بدانيم به راستي آيا رسالت و وظيفه‌ي دست‌اندركاران هنر تئاتر جز اين است كه لايه‌هاي واقعيت را كنار زنند تا حقيقت‌هاي ناب اما پنهان به فرد فرد مردم جهان بويژه به نسل سوم معاصر ميهنمان معرفي شود؟ اين همان هدف غايي و متعالي تئاتر جهان است كه به كشف حقيقت مي‌انديشد.

هيات داوران در بخش ديگري از بيانيه خويش اعلام كردند: تئاتر دفاع مقدس با هيچ فرد يا جمعي در موضع قهر نيست. دستان سخاوتمند و كرم اين عرصه به سوي همه‌ي آناني كه دستي در كار و پايي به روي صحنه دارند دراز است تا فارغ از مميزي‌ها با اين عرصه صميمانه همدل شوند، ما معتقديم كه انتقاد زماني جلوبرنده و كارساز است كه همراه با پيشنهادهاي دلسوزانه و سازنده باشد.

آراء داوران دومين جشنواره‌ي منطقه‌اي تئاتر دفاع مقدس - كرمان در هفت بخش به شرح زير اعلام شد :



بروشور:

رتبه سوم: پرويز سليماني اقدام براي نمايش قطار عشق (اروميه)

رتبه دوم: آيدين خانكشي پور براي نمايش معلمي به نام صفر (زاهدان)

رتبه اول: اميد ميثمي براي نمايش وارثان (خوي)

موسيقي:

رتبه سوم: علي اميدي براي نمايش يزرا (اهواز)

رتبه دوم: حميد خجندي براي نمايش نقش پنهان (اهواز)

رتبه اول: كيوان صباغ براي نمايش پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

طراحي صحنه:

رتبه سوم: مشتركا به آقايان اسماعيل بايگي براي نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد) و نيما اسلامي براي نمايش قطار عشق (اروميه)

رتبه دوم: سيد صادق فاضلي براي نمايش يزرا (اهواز)

رتبه اول: محمد الهي براي نمايش پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

بازيگرن زن:

رتبه سوم: مشتركا به خانم‌ها مرجان بني سعيد براي نمايش يك روز رنگي (خرمشهر) و معصومه داغدري باي نمايش يزرا (اهواز) و آناهيتا ريسباف براي نمايش روحي (زاهدان)

رتبه دوم: مشتركا به خانم‌ها فرخنده زاهدي براي نمايش يزرا (اهواز) و الهه دولتمند براي نمايش قطار عشق (اروميه)

رتبه اول: خانم يگانه سيفي براي نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد)

بازيگري مرد:

ضمن تقدير از آقايان احمد طاهونچي براي نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد) و حميد زاهدنمازي باري نمايش يزرا (اهواز) و مجيد كاظم زاده براي نمايش معلمي به نام صفر (زاهدان)

رتبه سوم: مشتركابه آقايان حشمت الله قاسمي براي نمايش نقش پنهان (اهواز) و حسين پوريده براي نمايش يك روز رنگي (خرمشهر)

رتبه دوم: مشتركا به آقايان آرش ساربان براي نمايش نقش پنهان (اهواز) و علي رجايي براي نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد)

رتبه اول: مشتركا به آقايان امين ميري براي نمايش روحي (زاهدان) و محمد الهي براي نمايش پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

جايزه ويژه بازيگري:

به آقاي قاسم اميري باري نمايش يك روز رنگي (خرمشهر)

كارگرداني:

ضمن تقدير از آقايان نيما اسلامي كارگردان نمايش قطار عشق (اروميه) و حميدرضا سالاروند كارگردان نمايش يك روز رنگي (خرمشهر)

رتبه سوم: اسماعيل بايگي براي كارگرداني نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد)

رتبه دوم: مشتركا به آقايان سيدصادق فاضلي كارگردان نمايش يزرا (اهواز) و عليرضا ارجويي كارگردان نمايش معلمي به نام صفر (زاهدان)

رتبه اول: محمد الهي كارگردان نمايش پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

نمايشنامه‌نويسي:

رتبه سوم: مشتركا به آقايان نيما اسلامي نويسنده نمايش قطار عشق (اروميه) و محمدرضا آريان‌فر نويسنده نمايش يزرا (اهواز)

رتبه دوم: مشتركا به آقايان بهرام اميدعلي نويسنده نمايش يك روز رنگي (خرمشهر) و اسماعيل بايگي نويسنده نمايش بخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد)

رتبه اول: علي حاتمي نژاد نويسنده نمايش پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

آثار برتر جهت حضور در يازدهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس - مشهد

1- پوتين‌هاي پايدار (مشهد)

2- يزرا (اهواز)

3- معلمي به نام صفر (زاهدان)

4- لبخند عشق نمك‌گير شود بعد برو (مشهد)

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به كرمان دومين جشنواره منطقه اي تئاتر دفاع مقدس منطقه دو كرمان امروزطي مراسمي با اهداي جوايز برگزيدگان به كار خود پايان خواهد داد.

مراسم اختتاميه اين جشنواره ساعت 30/20 امروز جمعه 9 مرداد ماه در تالار خانه شهر كرمان برگزار خواهد شد.