کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران افزایش می یابد

حجت الاسلام علی پروانه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تصمیم گرفته شده کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران افزایش چشمگیری داشته باشد زیرا تعداد کنونی در برخی از موارد جوابگوی همه نیازها نیست.

وی ادامه داد: در زمیه افزایش تعداد کانونهای یادشده به اندازه نصف تعداد کانونهای کنونی فعال در هر شهرستان استان تهران مجوز می دهیم به عبارت دیگر به اندازه یک دوم موجودی کانونهای فعال در هر شهرستان، بر تعداد این کانونها افزوده می شود.

این مسئول بیان کرد: کانونهای جدید تا پایان سال برای فعالیت آماده می شوند.

پروانه اظهار داشت: وجود کانونهای یادشده، ظرفیت انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان را افزایش داده و کمک می کند تا بیش از گذشته به اهداف فرهنگی دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: ایده ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری ایده ای بسیار مطلوب بوده که نتایج درخشانی را به همراه داشته است.

ایجاد پورتال کانون فرهنگی و و هنری مساجد استان تهران یک ضرورت است

مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود نیز اضافه کرد: ایجاد پورتال کانون فرهنگی و و هنری مساجد استان تهران یک ضرورت است و در ارتقای کمی و کیفی اطلاع رسانی به شهروندان تاثیر فروانی دارد.

وی یادآور شد: این پورتال عید غدیر افتتاح می شود و علاقمندان جهت اطلاع از آدرس الکترونیکی آن می توانند با کانون یادشده در استان تهران تماس بگیرند.

پروانه افزود: خبر افتتاح و راه اندازی پورتال یادشده به محض راه اندازی شدن این پورتال به اطلاع شهروندان خواهد رسید.