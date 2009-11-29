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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

داستان و فیلم "درخت گلابی" نقد می‌شود

داستان و فیلم "درخت گلابی" نقد می‌شود

فیلم "درخت گلابی" به کارگردانی داریوش مهرجویی در دومین نشست کانون نمایش و نقد فیلم‌های رمان‌محور حوزه هنری مرکز کرج بررسی می‌شود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نمایش و نقد فیلمهای رمان محور، شنبه آخر هر ماه با حضور منتقدان سینما و ادبیات برگزار می‌شود و به بررسی یکی از آثار ماندگار سینمای اقتباسی و بررسی جایگاه و اهمیت اقتباس در آن فیلم می‌پردازد.

نشست آذرماه این کانون به نقد و بررسی فیلم "درخت گلابی" اختصاص دارد که برداشتی از داستانی به همین نام نوشته گلی ترقی است.

کانون نمایش و نقد فیلمهای رمان محور در نشست ماه گذشته خود به فیلم "پاداش سکوت" به کارگردانی مازیار میری پرداخت که با حضور احمد شاکری(منتقد) و احمد دهقان(نویسنده داستان) برگزار شد.

علاقمندان برای حضور در این نشست‌ می‌توانند به حوزه هنری مرکز کرج واقع در میدان نبوت،‌ کوچه میلاد4، شماره 35 مراجعه کنند.

کد مطلب 991683

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