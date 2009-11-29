دخالت آمریکا برای اصلاح قانون انتخابات عراق غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، محمود عثمان خاطرنشان کرد: مذاکرات و رایزنی های کنونی میان طرف های عراقی و دخالت آمریکا برای اصلاح بندهای قانون انتخابات با هدف تغییر در آن غیر قانونی و غیر قابل قبول است.

وی با بیان این مطلب افزود: اگر اعتراضی به قانون انتخابات وجود داشته باشد پارلمان عراق برای تغییر، صاحب اختیار است و هیچ طرفی بدون آن نخواهد توانست تغییری در بندهای این قانون ایجاد کند.

این نماینده عراقی در ادامه گفت: طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق می تواند بار دیگر قانون انتخابات را نقض کند و این قانون را به پارلمان ارجاع دهد، این اقدام قانونی است اما غیر از این هر مذاکره و گفتگوی جانبی خارج از پارلمان غیر قابل قبول است.

خاطرنشان می شود که طارق الهاشمی اخیرا قانون انتخابات عراق را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، وتو کرد. وی خواستار افزایش تعداد کرسی های پارلمانی اختصاص یافته به عراقی های خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد شده بود اما پارلمان عراق با افزایش تعداد این کرسی ها مخالفت کرد.

انتخابات عراق قرار است در صورت عدم تاخیر اول بهمن برگزار شود.