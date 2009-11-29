یاد سرلشگر شهید شوشتری در نیشابور گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، صبح یکشنبه در این مراسم امام جمعه شهرستان تخت جلگه گفت: دشمنان همواره در طول انقلاب در صدد بودند تا با ترور و به شهادت رساندن عناصر کلیدی نظام به انقلاب ضربه بزنند.

حجت الاسلام غلامرضاشرعی افزود: به شهادت رساندن سردار شهید شوشتری و محمد‌زاده باعث دمیدن روح انقلابی و ارزشی در جامعه شد و این روشنگری باعث تقویت و اتحاد بیشتر ملت بزرگ ایران شد.

وی خاطر نشان کرد: ملت ایران با روحیه بسیجی همواره دست استکبار جهانی را از این سرزمین کوتاه است.

همچنین مراسم شب شعر و خاطره سردار سرلشگر شهید نورعلی شوشتری جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در روستای باغشن نیشابور برگزار شد.

در این مراسم همزمان با گرامیداشت هفته بسیج به همت مسئولان پایگاه‌های بسیج حوزه ثامن الائمه(ع) شهرستان نیشابور و با حضور جمعی از فرماندهان سپاه نیشابور، همرزمان شهید نورعلی شوشتری و اقشار مختلف مردم در مسجد صاحب ‌الزمان(عج) روستای باغشن نیشابور برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه شهرستان تربت جام یکی از برکات وجود بسیج در انقلاب اسلامی را رفع دو دستگی‌های برخی مناطق از کشور عنوان کرد.

حجت الاسلام علی موسوی‌فر از جمله وظایف مهم بسیج را بصیرت و آگاهی مردم برای سرکوب توطئه‌ها و کودتاها اعلام کرد و افزود: ‌برگزاری یادواره‌ها و بیان خاطرات شهداء یکی از بهترین راه‌ها برای آگاهی و بصیرت است.

جمعی از همرزمان شهید نورعلی شوشتری در این مراسم به بیان خاطرات این شهید پرداختند.