ساخت سمفونی "فردوسی" به نیمه رسید

شاهین فرهت با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف ساخت این سمفونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سمفونی فردوسی شامل 4 اپیزود برگرفته از شاهنامه فردوسی است که بخش اول آن پس از چهارماه به پایان رسیده است. در بخش نخست این سمفونی نگاهی کلی با تمی برگرفته از شخصیت حماسی فردوسی بیان شده و در ادامه این بخش احساس و روحیه قهرمانی این شاعر پارسی گو برای حفظ و حراست از زبان فارسی مطرح شده است.

وی در ادامه افزود : اپیزود دوم را هنوز آغاز نکردم و فعلا مشغول تحقیق بر روی افسانه های مختلف شاهنامه هستم در این بخش افسانه "سیاوش"،"سیمرغ" و"افراسیاب" ساخته خواهد شد.

این آهنگساز در پاسخ به این سئوال که چرا افسانه رستم و سهراب در این بخش مطرح نشده گفت : داستان رستم و سهراب یکی از داستانهایی است که با لحنهای مختلف در اجراهای متفاوت گفته شده است و به همین دلیل از آوردن این افسانه خودداری کردم و در حال حاضر هم مشغول مشورت با فردوسی شناسان هستم تا حق مطلب را در بیان این افسانه ها به درستی ادا کنم.

فرهت در پایان با اشاره به سمفونی "تهران" و "ابن سینا" گفت : سمفونی شماره 12 "تهران" توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری منتشر شده است و همچنین سفونی شماره 14 با عنوان "ابن سینا" توسط مرکز علمی و فرهنگی همدان وابسته به وزارت ارشاد در این استان منتشر شده است.