به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برگزاری این همه پرسی از سوی حزب مردم سوئیس صورت می گیرد که طی سالهای گذشته نیز ستادهایی را علیه مهاجران راه اندازی کرده بود. کابینه هفت نفره دولت سوئیس نیز به شدت از این اقدام انتقاد کرده است.

مسلمانان سوئیس از جایگاه درخور توجهی برخوردار نیستند و رویدادهایی که روز پنجشنبه و اوایل ماه جاری علیه مسلمانان صورت گرفته خود گویای این مسئله است.

رهبران اقتصادی نیز اظهار داشتند که ممنوعیت مناره حتی می تواند بر اقتصاد این کشور تأثیر گذار باشد و اهانتی به مسلمانان ثروتمندی باشد که از بانکهای سوئیس استفاده کرده، از کالای تجملاتی این کشور استفاده می کنند و به این کشور سفر می کنند.

این درحالی است که افزایش تعداد مسلمانان در اروپا و به تبع افزایش تعداد مساجد برای پاسخگویی به نیاز این مسلمانان گروه های جناح راستی، متعصب و افراط گرای غرب را آشفته کرده است.

مناره ها عموماً برای بلند کردن طنین اذان و دعوت مؤمنان به اقامه نماز به مساجد ساخته می شوند اما براساس ادعای افراط گرایان سوئیس از آنجا که در این کشور استفاده از بلندگو برای بلند کردن بانگ اذان ممنوع است ساخت مناره برای مساجد کشور ضرورتی ندارد.

به طورکلی چهار مسجد در این کشور با مناره ساخته شده اند.

مسلمانان سوئیس حدود 6 درصد جمعیت 5/7 میلیونی این کشور را تشکیل داده اند .