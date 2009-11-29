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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

فهرست نهایی جایزه داستان کوتاه بی بی سی اعلام شد

اسامی نویسندگان راهیافته به مرحله نهایی جایزه داستان کوتاه بی بی سی سال 2009 مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هر پنج نویسنده‌ای که امسال برای دریافت این جایزه 15 هزار پوندی با هم رقابت می‌کنند زن هستند و عبارتند از نائومی آلدرمن با "خدایان مردمان دیگر"، کیت کانچی با "نمرده و رهایی یافته"، سارا میتلند با "نارون خزه‌‍پوش"، جین راجرز با "ضربه به درختان با چماق" و "لیونل شریور با "تبدیل نرخ" .

این جایزه که چهارمین دوره خود را می‌گذراند از میان بهترین داستانهای کوتاه معاصر بریتانیا با هدف حفظ قدر و منزلت این ژانر داستانی و به منظور بالابردن اطلاعات عمومی در این زمینه و ارتقای سطح داستان‌نویسی برگزار می‌شود.

 برنده امسال این جایزه15  هزار پوند، مقام دوم 3 هزار پوند و هر یک از سه نویسنده دیگر 500  پوند را از آن خود خواهند کرد.

نتیجه رقابت جایزه داستان کوتاه ملی  بی بی سی 7 دسامبر (16 آذر) اعلام می‌شود.

کد مطلب 991691

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