قاسم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میان بایستنها و توانستنها تفاوتهایی وجود دارد و هرکدام در یک مرحله از عملکرد تعریف میشوند. لحاظ کردن این تفاوتها نشان میدهد که تیم بسکتبال زیر16 سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا عملکردی کاملا قابل قبول داشت.
وی با اشاره به دیدارهای برگزار شده تیم بسکتبال زیر16 سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا (مالزی) تصریح کرد: سوریه، مالزی، تایلند و اردن تیمهایی بودند که ما میتوانستیم آنها را شکست دهیم و این کار را با قدرت و اختلاف امتیاز قابل توجه انجام دادیم. البته پیروزی مقابل چینتایپه و فیلیپین "بایدی" نبود اما ما این کارهم انجام دادیم چون میتوانستیم.
سرمربی تیم بسکتبال زیر16 سال کشورمان ادامه داد: اما در مورد دیدار با کرهجنوبی شرایط کاملا متفاوت با دیگر حریفان بود. حاصل 3 سال تمرین بازیکنان کرهای در کنار یکدیگر از آنها تیمی شوتزن و سرعتی ساخته بود. همه اینها یعنی اینکه کرهجنوی باید پیروز میشد درحالیکه ایران هم میتوانست برنده باشد اما کسب این نتیجه برای ما "بایدی" نبود.
کیانی خاطرنشان کرد: کرهجنوبی نیمه اول بازی نیمهنهایی را با 15 اختلاف امتیاز تمام کردند اما در نهایت فقط با یک اختلاف امتیاز برنده شدند. ما از توانایی خود برای این بازی به بهترین نحو استفاده کردیم. فکر میکنم واگذاری نتیجه به کرهجنوبی را نباید به عنوان یک شکست تلقی کرد. خصوصا اینکه به گفته مربیان بسیاری از تیمها پیروزی در این بازی حق ما بود.
وی با تاکید بر اینکه 12 برد مقتدرانه و یک شکست میلیمتری حاصل حضور تیم ایران در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا و آسیا بوده است، یادآور شد: نباید مجموعه دیدارهای ایران و عملکرد بازیکنان تحت الشعاع تنها باخت به دست آمده قرار گیرد، که این غیر منطقی و غیر منصفانه است. به زعم همه ایران شایستهتر از کرهجنوبی برای رسیدن به فینال و سهمیه جهانی بود.
سرمربی تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران با بیان اینکه بیشتر تیمهای شرکتکننده در رقابتهای قهرمانی آسیا با بازیکنان صغرسنی به مالزی آمده بودند، گفت: فقط بازیکنان 4 تیم در سن و سال واقعی خود بودند. 12 تیم دیگر بدون شک بازیکن صغرسنی داشتند. در واقع ما در تورنمنت صغرسنیها مدال برنز گرفتیم که این به جای خود ارزشمند است.
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