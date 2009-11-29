قاسم کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میان بایستن‎ها و توانستن‏ها تفاوت‎هایی وجود دارد و هرکدام در یک مرحله از عملکرد تعریف می‏شوند. لحاظ کردن این تفاوت‏ها نشان می‎دهد که تیم بسکتبال زیر16 سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا عملکردی کاملا قابل قبول داشت.

وی با اشاره به دیدارهای برگزار شده تیم بسکتبال زیر16 سال ایران در رقابت‎های قهرمانی آسیا (مالزی) تصریح کرد: سوریه، مالزی، تایلند و اردن تیم‎هایی بودند که ما می‎توانستیم آنها را شکست دهیم و این کار را با قدرت و اختلاف امتیاز قابل توجه انجام دادیم. البته پیروزی مقابل چین‎تایپه و فیلیپین "بایدی" نبود اما ما این کارهم انجام دادیم چون می‏توانستیم.

سرمربی تیم بسکتبال زیر16 سال کشورمان ادامه داد: اما در مورد دیدار با کره‏جنوبی شرایط کاملا متفاوت با دیگر حریفان بود. حاصل 3 سال تمرین بازیکنان کره‎ای در کنار یکدیگر از آنها تیمی شوت‌زن و سرعتی ساخته بود. همه اینها یعنی اینکه کره‎جنوی باید پیروز می‎شد درحالیکه ایران هم می‎توانست برنده باشد اما کسب این نتیجه برای ما "بایدی" نبود.

کیانی خاطرنشان کرد: کره‎جنوبی نیمه اول بازی نیمه‎نهایی را با 15 اختلاف امتیاز تمام کردند اما در نهایت فقط با یک اختلاف امتیاز برنده شدند. ما از توانایی خود برای این بازی به بهترین نحو استفاده کردیم. فکر می‎کنم واگذاری نتیجه به کره‎جنوبی را نباید به عنوان یک شکست تلقی کرد. خصوصا اینکه به گفته مربیان بسیاری از تیم‎ها پیروزی در این بازی حق ما بود.

وی با تاکید بر اینکه 12 برد مقتدرانه و یک شکست میلیمتری حاصل حضور تیم ایران در رقابت‎های قهرمانی غرب آسیا و آسیا بوده است، یادآور شد: نباید مجموعه دیدارهای ایران و عملکرد بازیکنان تحت الشعاع تنها باخت به دست آمده قرار گیرد، که این غیر منطقی و غیر منصفانه است. به زعم همه ایران شایسته‎تر از کره‏جنوبی برای رسیدن به فینال و سهمیه جهانی بود.

سرمربی تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران با بیان اینکه بیشتر تیم‎های شرکت‏کننده در رقابت‎های قهرمانی آسیا با بازیکنان صغرسنی به مالزی آمده بودند، گفت: فقط بازیکنان 4 تیم در سن و سال واقعی خود بودند. 12 تیم دیگر بدون شک بازیکن صغرسنی داشتند. در واقع ما در تورنمنت صغرسنی‏ها مدال برنز گرفتیم که این به جای خود ارزشمند است.