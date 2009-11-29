شهرداری کرج در رسیدگی به اطراف امامزاده ها کوتاهی می کند

حجت الاسلام یعقوب دلنواز در گفتگو با خبرنگارمهر در کرج افزود: شهرداری باید بهترین امکانات خود را برای نظافت اطراف امامزاده ها بگذارد اما در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده است.

وی ادامه داد: نظافت فضای داخل امامزاده ها بر عهده اداره اوقاف است و شهرداری باید در خصوص نظافت اطراف امامزاده ها وظیفه خود را انجام دهد.

این مسئول بیان کرد: شهرداری وظیفه دارد که شستشوی اطراف امامزاده ها و رسیدگی به وضعیت درختان اطراف را به عهده بگیرد درحالیکه در این زمینه شاهد عملکرد خوبی از سوی شهرداری کرج نبوده ایم.

دلنواز اظهار داشت: امامزاده ها در عین معنوی و مذهبی بودن، یک فضای اجتماعی نیز به شمار می آیند و روزانه دهها هزار نفر از مردم کرج وقت خود را در امامزاده ها به انجام امور معنوی می گذرانند که این امر، ضرورت توجه بیشتر شهرداری کرج به رسیدگی به اطراف این مکانها را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در شهر کرج چند امامزاده وجود دارند که همه آنها کم و بیش با مشکل یادشده درگیر هستند.

این مسئول یادآور شد: بهبود وضعیت فضاهای معنوی و مذهبی در کرج نیازمند تعامل همه دستگاههای ذیربط است و شهرداری نیز در این زمینه وظیفه مهمی به عهده دارد.

مرحله استانی مسابقات قرآنی در کرج برگزار شد

دلنواز در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد:‌ مرحله استانی مسابقات قرآنی در کرج برگزار شد که این زمینه شرکت کنندگان خواهر و برادر شرکت داشتند.

وی ادامه داد: این مسابقات با حضور شرکت کنندگانی از کرج، رباط کریم، شهریار، شهر قدس، ساوجبلاغ، اشتهارد و جنوب غرب تهران برگزار شد و 120 شرکت کننده خواهر و 120 شرکت کننده برادر در آن حضور داشتند.

این مسئول عنوان کرد: مسابقات یادشده در دو بخش زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شد و در مجموع 75 نفر در رشته های مختلف برنده شدند.

مسئول امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه کرج اظهار داشت: این مسابقات در هفت رشته برگزار شد که دو و نیم جزء، پنج جزء و 10 جزء بخشی از آن بود.

وی افزود: همچنین مسابقه یادشده در دو بخش کلی حفظ و غیرحفظ برگزار شد.

دلنواز خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در خصوص اطلاع از رتبه خود باید در اسرع وقت با اداره اوقاف و امور خیریه کرج تماس بگیرند.

وی یادآور شد: برگزاری مراسمهای مختلف در زمینه گرامیداشت ایام معنوی و مذهبی سال اعم از ولادتها و شهادتها و برگزاری مراسمی که با دعا همراه است از وظایف بخش امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه است.