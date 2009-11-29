محور کرج - چالوس باید در فهرست آثار ملی ثبت شود

علیرضا دهقان مهرجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: محور کرج - چالوس یکی از زیباترین جاده جهان است و طبق یک نظر چهارمین جاده زیبای جهان به شمار می آید و باید شرایطی فراهم شود که به بهترین نحو از این محور مراقبت شود.

وی ادامه داد: در صورت ثبت محور یادشده در فهرست آثار ملی، تلاش عمومی برای حفظ و مراقبت از این محور افزایش می یابد و تنها به عنوان یک مسیر تردد به آن نگاه نمی شود.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از مردم، محور کرج - چالوس را تنها یک مسیر گذرگاهی برای رفتن به شمال کشور می دانند و از قابلیتهای بالای این محور در زمینه گردشگری کم اطلاع هستند.

دهقان مهرجردی اظهار داشت: لازم است شرایطی فراهم شود که قابلیتهای بالای یادشده به اطلاع عموم رسانده شود تا گردشگری در محور یادشده بیش از پیش رونق بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: محور کرج - چالوس قابلیتهای گردشگری مذهبی، تاریخی و طبیعی را یکجا در خود دارد که این امر بسیار قابل توجه است.

در زمینه ثبت محور کرج - چالوس در فهرست آثار ملی منتظر نتیجه مکاتبات هستیم

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: در زمینه ثبت محور کرج - چالوس در فهرست آثار ملی مکاتباتی صورت گرفته که منتظر پاسخ دهیم.

مسئول حفظ و احیای اداره میراث فرهنگی کرج افزود: در صورت موافقت با ثبت محور یادشده در فهرست آثار ملی، مراتب از طریق رسانه ها به اطلاع شهروندان خواهد رسید.