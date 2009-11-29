همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز کشور به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بنا بر اعلام قبلی همایش ملی تکریم از 600 خیر مدرسه ساز کشور قرار بود 11 و 12 آذر ماه برگزار شود که در حال حاضر این همایش 18 و 19 آذرماه جاری برگزار می شود.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس مازندران علت تاخیر در برگزاری این همایش را سفر وزیر آموزش و پرورش به خارج از کشور در آن زمان اعلام کرد.

علی نبییان افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس جمهور میهمانان ویژه این همایش بودند.

همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز کشور در مجتمع نفت محمود آباد برگزار می شود.

تبلیغات وسیعی برای این رویداد مهم صورت گرفته که تنها سفر وزیر به خارج از کشور دلیل تاخیر در برگزاری این مراسم بوده است.